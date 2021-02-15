مدينة حقل في السعودية.. حين يأخذك الحنين لعالم الخيال والمغامرات

من الأنماط السياحية التي أولتها الهيئة السعودية للسياحة اهتمامًا نوعيًا في تفاصيل تجارب موسم "شتاء السعودية" الذي أطلقته في العاشر من ديسمبر الماضي، تلبية متطلبات الراغبين من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحصول على ما يُعرف بـ"سياحة الاستجمام والاسترخاء"، خاصة أن المملكة تتميز بوجهات مثل مدينة "حقل " المدينة الشاطئية الواقعة في منطقة تبوك ذات المياه الشفافة والشواطئ الساحرة.

وتحتضن مدينة حقل المياه الفيروزية النابضة بالحياة البحرية، والشعاب المرجانية الملونة، والشواطئ الرملية البيضاء المحاطة بالجبال مثل: جبل الطيب، ويمكن للراغبين الاستعانة بأحد المشغلين السياحيين المعتمدين في موقع وتطبيق "روح السعودية"؛ لتقديم تجارب الأنشطة البحرية المتنوعة مثل ركوب القوارب، أو ممارسة رياضة السباحة والغوص في شاطئ السلطانية المتميز بالمياه الصافية الكريستالية؛ والواقع على بُعد 42 كيلو مترًا جنوب مدينة حقل؛ بفضل مياهها النقية.

ومن الأنشطة السياحية الممتعة التي تبعث على الاسترخاء، زيارة شاطئ جزيرة الموصل الذي يتميز بجمال الطبيعة، أو الاستمتاع بالعديد من مواقع الجذب المميزة على طول الشاطئ، أو استئجار قارب للنزهة البحرية، أو أخذ جولة تتراوح ما بين الساعة إلى نصف الساعة بالدبابات البحرية، أو مشاهدة أهم معالم المدينة السياحية، والمتمثل في حطام السفينة "جورجيوس جي" وهي سفينة شحن بريطانية غرقت بالقرب من المدينة قبل أربعة عقود (42 عامًا)، وتحديدًا في عام 1978م، ولا تزال حتى اليوم ترقد في البحر الأحمر نصف مغمورة.

ومن المتنزهات التي يمكن وضعها على جدول مخطط زيارة مدينة "حقل"، حديقة النخيل التي توفر إطلالات رائعة على خليج العقبة والمناطق المحيطة بها، وتنتشر فيها الكثير من أشجار النخيل، وأماكن للجلوس لذلك تعد مناسبة للرحلات العائلية وللأطفال، بالإضافة إلى متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، وبإطلالته الساحرة إذ يضم الكثير من القنوات المائية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة والجلسات العائلية على البحر، بالإضافة إلى مطعم على شكل سفينة مكون من طابقين، ومتحف بحري، ومنطقة ألعاب للأطفال. وهناك متنزه أم عنم، ويتميز بكثرة نخله، وتتوافر فيه ملاعب رياضية للأطفال، ويمكن أيضًا ممارسة رياضة الغوص والسباحة على طول الشاطئ.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم "الشتاء حولك" الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل في أكثر من 17 وجهة محلية؛ لتقديم ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات والمشغلين السياحيين؛ لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية المنوعة.