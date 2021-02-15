ابتزاز وإكراه.. تحذير عاجل من شرطة أبوظبي للمواطنين

طالبت شرطة أبو ظبي، اليوم الاثنين، الأسر بضرورة مراقبة أبنائهم لحمايتهم من الابتزاز الإلكتروني.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، دعت شرطة أبو ظبي ضمن حملة "خليك حذر"، الأهالي والأسر إلى مراقبة أبنائهم وحمايتهم من الابتزاز الالكتروني الذين يتعرضون له من قبل من ينتحلون صفة البنات واستدراجهم بصور صداقة ثم التهديد بنشر بياناتهم وصورهم الخاصة والشخصية عبر القنوات الإلكترونية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الابتزازات تأتي بهدف الحصول على مكاسب مادية أو معلومات أو رغبات خاصة من الأشخاص أو الشركات بالإكراه.

وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات وتتعامل مع حالات الابتزاز بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).