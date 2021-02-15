تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati لتعليم طلبة الابتدائية والمتوسطة والثانوية افتراضياً

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 اليكم في السياق التالي ومنصة مدرستي هي أحد الطرق الجديدة للتعليم عن بعد، والذي تم الوصول إليه بعد حرص الحكومات على استمرار المسيرة التعليمية في البلاد في ظل جائحة كورونا التي فرضت نهج مختلف للتعامل بين الناس حيث البعد الاجتماعي وعدم التواجد في أماكن مغلقة بأعداد كبيرة، وقد تم إنشاء منصة مدرستي التعليمية لتكون مدرسة افتراضية على شبكة الإنترنت ينضم لها كافة أطراف العملية التعليمية من مدرسين وطلاب وأولياء الأمور،والقائمين على إدارة المؤسسات التعليمية.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

لكي يستفيد كل طالب بما تقدمه منصة مدرستي من مناهج دراسية لكل الصفوف الدراسية، لابد من إنشاء حساب شخصي لكل طالب يحمل جميع البيانات الخاصة بالطالب من اسم رباعي والصف الدراسي الذي ينتمي له، والمدرسة التابع لها برقم سري خاص بكل طالب يجب الاحتفاظ به جيدا.

تقدم منصة مدرستي الإلكترونية 1442 الخدمة التعليمية التي تقدم في المدارس من خلال التواصل المباشر مع معلم الفصل، وتلقي الواجبات المنزلية من كل طالب، وتقديم الحلول في الأوقات المحددة مع خوض الامتحانات في المواعيد المعلن عنها مسبقا.

وقد أثبتت منصة مدرستي التعليمية نجاحها في الفصل الدراسي الأول مع بداية العام الدراسي الجديد وتحرص وزارة التربية والتعليم على إجراء أعمال تحديث مستمرة للمنصة لتكون جاهزة على تقديم أفضل خدمة لكل طالب وفقا للصف الذي ينتمي له.

خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي

لتسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية السعودية، يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد.

اضغط على “تسجيل جديد” وملء البيانات المطلوبة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة السر وهي نفس بيانات حساب نظام نور الإلكترونية.

يتم الضغط على تسجيل الدخول.