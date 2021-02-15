طريقة الدخول على منصة مدرستي التعليمية اون لاين لتعليم طلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي عن بعُد نستعرضه مع حضراتكم الان وذلك للاتمام سير العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية حيث نتابع من خلال موقعكم ثقفني الاخباري طرق الوصول والتسجيل على موقع مدرستي التعليمي اون لاين على نحو خطوات نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم بشكل تفصيلي.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي التعليمية اون لاين

فعلت وزارة التعليم السعودية منصتها التعليمية التي تسمي مدرستي وذلك لتسهيل مهام الطلاب على تعليمهم عن بعُد ومواصلة سير العملية التعليمية بكل مهامها من تحميل المواد الدراسية والبرامج التعليمية والدخول على الفصول الدراسية الافتراضية وتبادل الافكار وتعليم المناهج المقررة على الطلاب بشكل مبسط وسهل للغاية دون الاحتياج تمام للذهاب الى المدارس السعودية التي اصبحت شبه معطلة تماماً داخل المملكة العربية السعودية لحماية الطلاب من نقل عدوي كوفيد 19 التي لاتزال تهدد حياة الطلاب والمعلمين والسادة اولياء الامور، ليستمر بحث عدد كبير من الطلاب يومياً للدخول على تلك المنصة التعليم عن بعُد وحل الواجبات والدروس من داخل المنزل، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات التسجيل على مدرستي اون لاين.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي

يكون التسجيل متاح لطلبة المرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية على راس الساعة من خلال رابط منصة مدرستي التعليمي المفعل من وزارة التعليم السعودي والذي بامكانكم استغلاله على متابعة الدروس يومياً والشروح والدخول على الفصول الافتراضية المنظمة من السادة معلمين المملكة العربية السعودية اون لاين وباتباع الاجرائات الاحترازية المتبعة داخل المملكة العربية السعودية، عليه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل فى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة بالتسجيل على المنصة.