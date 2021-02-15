موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، وهما من الفرق الأربعة التي ستفتح الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 الذي سيعقد يوم الثلاثاء بين آر بي لايبزغ و ليفربول، هذا الثلاثاء، سيلتقي برشلونة وباريس سان جيرمان للمرة الثانية عشرة في المسابقة الرسمية، بأفضلية برشلونة في هذا اللقاء بـ 5 انتصارات و3 تعادلات و 3 هزائم، يمكن أن يصبح ليونيل ميسي هدافًا في لهذا اللقاء، بإضافة 4 أهداف، بالتعادل مع لويس سواريز الذي لم يعد موجودًا وخلف نيمار دا سيلفا (7) الذي يغيب عن مباراة الذهاب ومن المحتمل جدا أن يغيب عن مباراة الإياب في البارك دي برينس.

موعد المباراة: الثلاثاء

صافرة الإنطلاق: تنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش 10 ليلا بتوقيت القاهرة

الملعب: كامب نو الذي يتسع ل 99 ألف متفرج لكن المدرجات ستبقى خاليا وفقا للقيود الصحية الصارمة في ظل وباء كورونا

القنوات الناقلة: بين سبورت اتش دي 1.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمانما هي آخر نتيجة بين برشلونة وباريس سان جيرمان؟

آخر مرة رأوا التقوا فيها كانت في 8 مارس 2017، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن فريق باريس سان جيرمان من حصوله على نتيجة مريحة (4-0) في مباراة الذهاب، لكن الكتالونيين عادوا (6-1) في مباراة مثيرة، بهدف من لويس سواريز وهدف آخر من ليونيل ميسي وثنائية من نيمار دا سيلفا هدف من ليفين كورزاوا والانفجار المتذكر في ابتهاج في كامب نو بعد هدف سيرجي روبرتو، سجل إدينسون كافاني الهدف الوحيد للفرنسي.

موعد مباراة برشلونة وبي اس جي وأخبار الفريقين

تلقى الفريق الكتالوني أهدافا في جميع المباريات التي خاضها على أرضه في دور المجموعات، سواء في الانتصارين على فيرينكفاروسي تي سي (5-1) ودينامو كييف (2-1) وفي الهزيمة (0-3) أمام يوفنتوس، ومع ذلك فإن الديناميكية الحالية مختلفة تمامًا حيث حققت ثمانية انتصارات متتالية في الليغا و 12 في آخر 14 مباراة على الرغم من النكسات ضد إشبيلية (2-0) في كأس الملك وأتلتيك بلباو (2-3) في كأس السوبر، لن يتمكن رونالد كومان من الاعتماد على مارتن برايثوايت أو أنسو فاتي أو سيرجي روبرتو أو فيليب كوتينيو أو موسى واغي، بالإضافة إلى الاضطرار إلى الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة ما إذا كان رونالد أراوجو يستطيع إجبار نفسه على الشفاء التام من التواء كاحله، يمكن أن يصل جيرارد بيكيه أيضًا في اللحظة الأخيرة بعد تدربه رفق. المجموعة هذا الصباح، ولكن دون وتيرة تنافسية منذ نوفمبر.

باريس سان جيرمان

وتمكن الباريسيون من الفوز على اسطنبول باشاك شهير (0-2) ومانشستر يونايتد (1-3) خارج أرضهم، رغم أنهم استسلموا (2-1) أمام لايبزيج، لكن تمكنوا من الوصول إلى المرحلة التالية كأول مرة في المجموعة وتم إقرانهم مع النادي الكاتالوني في واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا، وفي الدوري الفرنسي حققوا 6 انتصارات في آخر 7 مباريات، بالإضافة إلى وصولهم إلى الدور التالي من كأس فرنسا بعد الانتكاسة التي تعرض لها لوريان (3-2) حقق 9 انتصارات وتعادلين في آخر 11 مباراة.

غيابات باريس سان جيرمان

لن يكون لدى ماوريسيو بوكيتينو أنخل دي ماريا أو تيموثي بيمبيلي أو كولين داجبا أو نيمار دا سيلفا أو خوان بيرنات في صفوفه، سيكون ماركو فيراتي محل شك حتى اللحظة الأخيرة، حيث سيستريح ليواصل شفائه بعد إصابته في الفخذ هذا الأسبوع.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان التشكيل

برشلونة (1-4-3-3)

مارك أندريه تير شتيجن – جوردي ألبا ، كليمنت لينجليت ، رونالد أراوجو ، سيرجينيو ديست – سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج ، بيدرو غونزاليس “بيدري” – أنطوان جريزمان ، ليونيل ميسي ، عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان (1-4-2-3-1)

كيلور نافاس – ليفين كورزاوا ، بريسنيل كيمبيمبي ، ماركوس أوواس “ماركينيوس” ، أليساندرو فلورينزي – لياندرو باريديس ، إدريسا غوي – كيليان مبابي ، ماركو فيراتي ، بابلو سارابيا – ماورو إيكاردي

توقع نتيجة المباراة

يعتبر وصول رونالد أراوجو أمرًا حيويًا لمحاولة إيقاف اندفاع كيليان مبابي حيث أنه لا يملك كليمان لينغليت ولا صامويل أومتيتي القدرة على تحمله في السباق كما انهما لا يقتربان من أفضل نسخة لهما، يبدو وجود ماركو فيراتي إذا تعافى أخيرًا من إصابته مهمًا أيضًا أمام فريق تقلص أدائه الهجومي بالفعل بسبب غياب نيمار دا سيلفا، يمكن أن يكون صدامًا مثيرًا للاهتمام حيث يرغب العديد من لاعبي كرة القدم الباريسيين في الانتقام من عودتهم قبل أربع سنوات، النتيجة المتوقعة 3-1 للبرسا.