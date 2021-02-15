عاجل.. رئيس الحكومة التونسية يعفى 5 وزراء من مهامهم

جدة - نرمين السيد - وقالت رئاسة الحكومة التونسية فى بيان: تؤكد الحكومة أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزارى ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم فى إطار الدستور. يشار إلى أن هناك خلافا بين الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشى بعد أن مرر الأخير تعديلا وزاريا من 12 وزيرا دون موافق قيس سعيد.

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