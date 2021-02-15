أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان مرسومين سلطانيين ساميين صباح اليوم. وجاء المرسومان السلطانيان كالآتي: 1- رقم 18/2021 بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وحكومة المجر حول التعاون الاقتصادي والفني 2- رقم 19/2021 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف لاتفاقية لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمان: أمر سلطاني بالانضمام لوثيقة جنيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.