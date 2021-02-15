active رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات تسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا السعودية

يبحث الجميع عن رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 بالمملكة العربية السعودية، والتعرف على كيفية تسجيل تطبيق توكلنا للدخول على منصة مدرستي التعليمية 1442اليكم المزيد من التفاصيل، حيث تعمل وزارة التعليم السعودية على قدم وساق لتقديم الخدمة التعليمية لكل الطلاب في السعودية باختلاف أعمارهم، وخاصة بعد تعرض البلاد لفيروس كورونا والذي أودى بحياة آلاف من المواطنين وخوف الأسر على أبنائهم من الاحتكاك والتواجد في أماكن مزدحمة، نتابع للكشف عن رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الجديد.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

عملت وزارة التعليم السعودية على انشاء منصة مدرستي التعليمية تسهيلا على الطلاب في منازلهم والحفاظ على الصحة العامة في البلاد، وتخفيف الزحام والحد من حالة التوتر والقلق التي أصابت المواطنين خوفا على سلامة أبنائنا.

ولتقديم كثير من التسهيلات وفرت الوزارة كذلك الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، عبر تطبيق توكلنا بعد تحميله على الهواتف الذكية من خلال اتباع الخطوات التالية.

بعد فتح التطبيق على الهاتف.

اضغط على أيقونة حسابي.

اضغط على أيقونة بيانات منصة مدرستي.

سجل بياناتك وهي اسم المستخدم إذا كنت طالب أو أسماء المستخدمين إذا كنت ولي أمر.

اضغط على أيقونة إرسال.

تصلك رسالة نصية على الهاتف الجوال تتضمن كلمة المرور، والتي من المفترض استخدامها كل مرة في الدخول على المنصة من تطبيق توكلنا وبالتالي لابد من الاحتفاظ بها.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي عبر توكلنا

هذا ويعد تطبيق توكلنا من أكثر التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في المملكة العربية السعودية بعد انتشار جائحة الوباء المستجد كوفيد 19 حيث توفر وزارة الصحة السعودية من خلاله عدد كبير من الخدمات لكل المواطنين المتعلقة بطبيعة الحياة الجديدة التي فرصه فيروس كورونا المستجد.