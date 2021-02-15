هنُا رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الجديد والشغال لطلبة الفصل الدراسي الثاني

يحرص جميع أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على استكمال أبنائهم المسيرة التعليمية من خلال الانتقال إلى الصف الدراسي التالي، وخاصة بعدما أصبح النزول إلى المدارس أمر صعب خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في التجمعات الكبيرة، ولهذا أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 بالمملكة العربية السعودية الجديد لمتابعة الحصص الافتراضية ومتابعة المناهج والمقررات الدراسية، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل.رابط منصة مدرستي التعليمية 1442
قد أنشأت وزارة التربية والتعليم منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، لتؤدي نفس دور المدرسة حيث يتوجب على الطلاب إثبات الحضور يوميا في الفصول الافتراضية الموجودة على المنصة.
حيث أنشأت منصة مدرستي فصول افتراضية لكل صف دراسي على حدى، يقدم المحتوى التعليمي المقرر عليهم، من خلال شرح يومي بالتواصل المباشر مع المدرسين وتلقي تساؤلات الطلاب وتقديم حلول للوجبات المقررة عليهم من المدرسين.
ولكي تضمن وزارة التربية والتعليم انتظام التعليم ومن منطلق الحرص على مصلحة الطلبة فرصت المنصة إثبات الحضور على الطلاب، وكذلك حساب عدد أيام الغياب من خلال متابعة مستمرة.خطوات إثبات الحضور في منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1442
- اضغط على الرابط التالي رابط منصة مدرستي التعليمية.
- اضغط على القائمة الرئيسية.
- اضغط على أيقونة جدولي.
- اضغط على الصف الدراسي التابع له.
- اضغط على أيقونة الدرس.
- اضغط على أيقونة حضور.
وبهذه الخطوات تكون أكدت حضورك على الصفوف في المواعيد المحددة، والذي يتم وضع تقارير منتظمة على انتظام الطالب في المنصة والذي يكون له تأثير على الدرجات النهائية للطلاب.
- التقويم الدراسي السعودي الجديد لهذا العام
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يحرص جميع أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على استكمال أبنائهم المسيرة التعليمية من خلال الانتقال إلى الصف الدراسي التالي، وخاصة بعدما أصبح النزول إلى المدارس أمر صعب خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في التجمعات الكبيرة، ولهذا أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 بالمملكة العربية السعودية الجديد لمتابعة الحصص الافتراضية ومتابعة المناهج والمقررات الدراسية، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل.رابط منصة مدرستي التعليمية 1442
قد أنشأت وزارة التربية والتعليم منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، لتؤدي نفس دور المدرسة حيث يتوجب على الطلاب إثبات الحضور يوميا في الفصول الافتراضية الموجودة على المنصة.
حيث أنشأت منصة مدرستي فصول افتراضية لكل صف دراسي على حدى، يقدم المحتوى التعليمي المقرر عليهم، من خلال شرح يومي بالتواصل المباشر مع المدرسين وتلقي تساؤلات الطلاب وتقديم حلول للوجبات المقررة عليهم من المدرسين.
ولكي تضمن وزارة التربية والتعليم انتظام التعليم ومن منطلق الحرص على مصلحة الطلبة فرصت المنصة إثبات الحضور على الطلاب، وكذلك حساب عدد أيام الغياب من خلال متابعة مستمرة.خطوات إثبات الحضور في منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1442
- اضغط على الرابط التالي رابط منصة مدرستي التعليمية.
- اضغط على القائمة الرئيسية.
- اضغط على أيقونة جدولي.
- اضغط على الصف الدراسي التابع له.
- اضغط على أيقونة الدرس.
- اضغط على أيقونة حضور.
وبهذه الخطوات تكون أكدت حضورك على الصفوف في المواعيد المحددة، والذي يتم وضع تقارير منتظمة على انتظام الطالب في المنصة والذي يكون له تأثير على الدرجات النهائية للطلاب.
- التقويم الدراسي السعودي الجديد لهذا العام
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