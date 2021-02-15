مدرستي تسجيل دخول schools.madrasati.sa حضور وحل الواجبات 1442

أنتصف الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 في المملكة العربية السعودية، الذي تجري به عملية تعليم الطلاب ’’عن بعد’’، ويستمر استخدام منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب لتسجيل الحضور بكل سهولة، والتعامل مع الدروس والواجبات فيما بينهم وبين المعلمين، والتي استمرت خلال الفصل الماضي وكانت ناجحة نجاحاً باهراً طبقاً لأخر قرارات وزير التعليم السعودي التي أعلنها، والتي نصت علي استمرار عملية الدراسة عن بعد، بعد النجاح الذي حققته المنصة منصتي مدرستي التعليمية، وقد تعامل الطلاب معها بكل سهولة، وأثبتوا أنه لا يوجد عائق أمام التقدم والتعلم أبداً.

استناداً إلي تعليمات الوزارة، فيجب علي كافة الطلاب الدخول عن طريق المنصة لتسجيل حضورهم، ولهذا قمنا بتوفير خطوات للدخول وتسجيل الحضور بكل سهولة الآن بين أيديكم، كما سنتعرف علي آلية وضع الواجبات للطلاب لحلها وتقييمهم، مع بداية الأسبوع الثالث من الدراسة للفصل الدراسي الثاني تؤكد علي نجاح المنظومة التعليمية القائمة، وقد أكدت وزارة التعليم، أن خلال الأسبوعين في البداية قد تفاعل الطلاب مع المعلمين بصورة سريعة بعد أن تمكنوا من وضع الجداول والخطط الدراسية خلال الفترة الماضية، ومع بدء ثالث أسابيع الدراسة قد أصبحت الأمور في وضع جدي أكثر وتقترب الاختبارات من توقيعها للفصل الثاني.

اقتراب امتحانات أخر العام الدراسي مع قرب شهر رمضان المبارك، وكثير من الطلاب وأولياء الأمور يطالبون بجعل الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان المبارك، لكن وزارة التعليم لم تعلن عن ذلك، ومن الأفضل أن تكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهذا يعطى فرصة أفضل للطلاب من أجل الاستعداد، وسنرفق لكم الآن رابط منصتي مدرستي التعليمية لتسجيل دخول وحل الواجبات إلكترونياً.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب 1442

وفر رابط منصة مدرستي التعليمية، تسجيل دخول الطلاب للفصل الثاني 1442 هـ، والتي تتيح لكم حرية التعامل مع المقررات التعليمية، والتفاعل فيما بين المعلمين والطلاب من أجل تسليم الواجبات وتقييم كل طالب علي حدى في مختلف المراحل التعليمية، وللدخول والتعرف علي كيفية الحضور طبقاً للآتي:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

استطعتم بتلك الخطوات الدخول إلي المنصة الإلكترونية، وبعدها يمكنكم الحضور عن طريق الخطوات المبسطة التي نوضحها لكم الآن في اليوم الثالث من الأسبوع الثاني للدراسة عن بعد.

تسجيل حضور الطالب في منصة madrasati

يمكنكم تسجيل دخول منصتي مدرستي madrasati الإلكترونية، التي استقبلت ملايين الطلاب علي مدار الأيام الماضية مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من جديد، ويمكنكم التسجيل للحضور من أجل الحصول علي تقييم مناسب لمستواكم، واستكمال التعليم عن بعد خلال المنصات الإلكترونية، وللدخول عليكم اتباع الآتي:

يقوم المستخدم بالدخول إلي منصة madrasati التعليمية.

يجب تحديد الخيار لتسجيل دخول طالب أو معلم بحساب مايكروسوفت.

يتم تحديد خيار القائمة الجانبية، واختيار جدولي.

يتم التحديد لاسم الدرس الراغبين في حضوره.

ويتم الضغط علي كلمة حضور الموجودة بالجانب.

يتم التسجيل، وبدء الدرس علي الفور.

أصبحتم بذلك قادرين علي تسجيل دخول المنصة التعليمية، وتسجيل حضوركم خلال الأسبوع الثاني الذي وفرته الوزارة.

طريقة تعيين الواجبات علي منصتي منصة مدرستي

يمكنكم حل الواجبات، ورفعها عبر المنصة الإلكترونية بخطوات ميسرة، وهذه الخطوات هي:

أن يتم الدخول للمنصة بحسابكم الخاص للمعلمين.

تحديد خيار المقررات الدراسية.

تحديد خيار الاختبارات.

الضغط علي زر رفع اختبار جديد.

الضغط علي زر إضافة الأسئلة الجديدة.

يتم تحديد درجة الطالب للسؤال.

يتم تعين كافة الدرجات، وحفظ مسودة.

يتم إرسال الواجب لجميع الطلاب.

بذلك يستطيع الطلاب تسجيل دخول منصة مدرستي حل الواجبات المدرسية بكل سهولة، ومن لدية أية استفسارات يمكنه تركها بتعليق.