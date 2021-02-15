رابط منصة مدرستي التعليمية لدخول جميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة 1442

منصة مدرستي التعليمية، يمكنك الآن الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، عن طريق رابط الاختصار المباشر للمنصة، والتي تعتبر المنصة التعليمية الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، والتي تستقبل نحو 99 مليون زائر يومياً، ما بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة، الراغبين في تلقى التعليم الخاص بهم، والدروس المدرسية التي لم يستطيعون تلقيها في المدرسة الخاصة بهم، بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)، وبين المدرسين الرسميين الذين يقومون بتدريس هذه الدروس للطلاب، وتعويضهم عن الحصص المدرسية، التي لم يتلقوها، وضمان سير العملية التعليمية والحصص الأسبوعية الخاصة بالمنهج الدراسي، على النحو الصحيح وبالخطة المطلوبة على أكمل وجه حتى ينتهى العام الدراسي بنجاح وبدون أي خسائر.

منصة مدرستي التعليمية

أصبح الطلب على الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية الآن ضرورة لا بد منها من قبل أي طالب سعودي، يدرس في أي صف دراسي، بداية من الصف الأول الابتدائي، إلى الصف الثالث الثانوي، الثانوية العامة، حيث يتلقى جميع هؤلاء الطلاب الدروس التعليمية الخاصة بهم، عبر المنصة، والتي تكون على هيئة دروس جماعية، فيديو كول، يقوم بها معلم المادة المراد تدرسيها، حيث يدخل المعلم إلى المنصة، وينشئ غرفة خاصة به، ويدخل إليها الطلاب الذين يريدون حضور الدرس، ثم يبدأ معهم في الشرح، كأنهم في المدرسة تماماً، ولكن عن طريق مكالمة جماعية، بالفيديو، يشاهدون فيها الأستاذ، ويشاهدهم، حتى تتم العملية التعليمية بشكل صحيح.

سجل الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية.

اختر طريقة الدخول إلى المنصة، إذا كنت طالب، أو معلم.

ادخل اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد دخولك إلى المنصة، سوف يظهر أمامك جميع الخدمات التي يمكنك أن تحصل عليها عن طريق المنصة.

اختر الخدمة التي تريدها.

اقوي غسول للوجه طبيعي من صنع يديكي سريع المفعول وبدون أي مواد كميائية

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442