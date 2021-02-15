البطالة تتراجع في مصر في الربع الأخير من 2020

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020. يأتي ذلك الانخضاف بعد أن ارتفع المعدل إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن، والطرق الجديدة.

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