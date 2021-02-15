مقتل 9 من ميليشيات إيران فى القصف الإسرائيلى على سوريا

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش السورى، قد أعلن أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهداف محددة على مشارف العاصمة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ لكنه لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين.

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