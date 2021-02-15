تعليق جميع الأنشطة الرياضية فى العراق بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت اللجنة فى بيان مقتضب: "تقرر تعليق جميع الأنشطة التى تتضمن تجمعات وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتى صدرت بها أوامر تنفيذية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من ضمنها المباريات والألعاب بمختلفها". وأضافت أن "القرار عام ويشمل جميع المباريات"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد اى استثناء فى الوقت الحالى".

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