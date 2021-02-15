الصين تفند أسباب رفضها عقد لجنة حقوق الإنسان الأممية جلسة استثنائية بشأن ميانمار

فندت الصين اليوم أسباب عدم موافقتها على عقد جلسة استثنائية بشأن ميانمار في إطار لجنة حقوق الإنسان الأممية.

وقال "تشن شيو" مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الاثنين/، إن موقف الصين حيال هذه المسألة واضح، حيث تحض الصين لجنة حقوق الإنسان الأممية على الإسهام في ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في ميانمار، مع قيام المجتمع الدولي بدفع الحوار والتشاور بموجب إرادة شعب ميانمار ومصلحته، واحترام سيادة البلاد واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها.

وأضاف شيو أن الحكومة الصينية تدعم االجهود المبذولة من قبل اتحاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والممثل الأممي الخاص إلى ميانمار، مشيرا إلى أن الصين تسعى للإسهام في ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتجنب تعقيد الوضع المحلي أو تزايد حجم التناقضات.