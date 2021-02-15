الصحة العالمية: إصابة 6 ملايين شخص ووفاة نحو 140 ألفا بكورونا في إقليم شرق المتوسط حتى الآن

أعلن الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) - منذ بداية الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في إقليم شرق المتوسط وحتى الآن - ما يقرب من 6 ملايين شخص، ووفاة نحو 140 ألفا.

وأفاد - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم /الإثنين/ عبر تقنية "الفيديو كونفراس" - بأن هناك استقرارا في عدد الحالات بوجه عام حاليا.

ولفت إلى أن عدة دول في الخليج سجلت زيادات جديدة في الحالات، وفي لبنان وصلت وحدات الرعاية المكثفة في بعض المستشفيات إلى 100% من طاقتها الاستيعابية، ما أدى إلى علاج المرضى في أجنحة بمستشفيات أخرى أو في أماكن فارغة أخرى.