مشاورات عمانية إماراتية حول التطورات الإقليمية والدولية

أجرى بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني مشاورات ثنائية مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي قام بزيارة قصيرة لسلطنة عُمان أمس.

وتبادل الجانبان خلال المشاورات الأحاديث الودية، وتطرقا إلى مختلف الجوانب الخاصة بالعلاقات العُمانية الإماراتية والصلات التاريخية والثقافية المُميزة، مؤكدان على اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تعميق وتوطيد التعاون البناء في مختلف الميادين والمجالات التي تعزز من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.

كما تم تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلًا عن دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لمختلف الدول والشعوب.

وغادر الوزير الإماراتي والوفد المرافق له مسقط مساء أمس، وكان في وداعه وزير الخارجية العُماني.