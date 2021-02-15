أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحدود الإسرائيلية الأردنية شهدت العام الماضي، عشرات عمليات التسلل لأشخاص قادمين من تركيا، بهدف البحث عن عمل في إسرائيل.
وذكر موقع "والا" الإخباري العبري، أمس الأحد، أن 64 شخصا تسللوا عبر الحدود خلال 2020، وجرى القبض على أربعة أشخاص الشهر الماضي، فيما كان عدد المتسللين قرابة 20 شخصا في العام 2019.
وأشار الموقع إلى أن مواطنين أردنيين يرشدون المتسللين إلى منطقة قريبة من الحدود مع إسرائيل، ويوصلونهم إلى نقطة يتعين على المتسللين تجاوزها والوصول إلى شارع رئيسي في منطقة العرباه في جنوب إسرائيل، حيث يفترض أن تكون بانتظارهم سيارة لنقلهم إلى وسط إسرائيل للقاء مقاول بناء.
ونقل "واللا" عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش اعتقلت المتسللين في جميع الحالات. ونحن نرصدهم عن بعد".
وأضاف الموقع أنه في الناحية الجنائية، تجري عمليات تهريب مخدرات، لكن أجهزة الأمن حذرت من تسلل مهاجري عمل، "الأمر الذي يمكن أن يشير لاحتمال تسلل جهات إرهابية، رغم أن هذه حدود سلام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير: تزايد حالات تسلل مهاجري العمل عبر الأردن لـ إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.