تقرير: تزايد حالات تسلل مهاجري العمل عبر الأردن لـ إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحدود الإسرائيلية الأردنية شهدت العام الماضي، عشرات عمليات التسلل لأشخاص قادمين من تركيا، بهدف البحث عن عمل في إسرائيل.

وذكر موقع "والا" الإخباري العبري، أمس الأحد، أن 64 شخصا تسللوا عبر الحدود خلال 2020، وجرى القبض على أربعة أشخاص الشهر الماضي، فيما كان عدد المتسللين قرابة 20 شخصا في العام 2019.

وأشار الموقع إلى أن مواطنين أردنيين يرشدون المتسللين إلى منطقة قريبة من الحدود مع إسرائيل، ويوصلونهم إلى نقطة يتعين على المتسللين تجاوزها والوصول إلى شارع رئيسي في منطقة العرباه في جنوب إسرائيل، حيث يفترض أن تكون بانتظارهم سيارة لنقلهم إلى وسط إسرائيل للقاء مقاول بناء.

ونقل "واللا" عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش اعتقلت المتسللين في جميع الحالات. ونحن نرصدهم عن بعد".

وأضاف الموقع أنه في الناحية الجنائية، تجري عمليات تهريب مخدرات، لكن أجهزة الأمن حذرت من تسلل مهاجري عمل، "الأمر الذي يمكن أن يشير لاحتمال تسلل جهات إرهابية، رغم أن هذه حدود سلام".