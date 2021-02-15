ليتك منصة مدرستي التعليمية عبر توكلنا وميكروسوفت لطلبة الترم الثاني فى جميع مدارس السعودية 1442

رابط منصة مدرستي الخاص بالمملكة العربية السعودية الذب يبحث عنه ملايين المواطنين في الوقت الحالي بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث أن الوزارة تبذل قصار جهدها لكي يستكمل الطلاب والطالبات المناهج الدراسية الخاصة بهم لكافة الصفوف الدراسية، وخصوصاً في ظل هذه الأيام التي يواجه بها دول العالم كله فيرس كورونا المستجد والذي راح جرائه ملايين الأشخاص بكافة أنحاء العالم، وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب من خطر الإصابة وبالوقت ذاته يتمكنوا من استكمال الدراسة على أن تكون عن بعد بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت، من خلال منصة مدرستي التعليمية، وقد أتينا لكم اليوم بخطوات التسجيل في المنصة للحصول على ما يحتاجه الطالب.



رابط منصة مدرستي

حرصت وزارة التربية والتعليم على أن تسهل على الطلاب العملية الدراسية التي تتعلق بالمناهج الدراسية للمراحل التعليمية المتنوعة وهم بدخل المنازل، للمحافظة على صحتهم وبالوقت ذاته يتمكنوا من الدروس اليومية، على أن تقدم تسهيلات متنوعة للدخول للوزارة عبر منصة مدرستي التعليمية، أو عن طريق تطبيق توكلنا بعد القيام بتحميله على الهواتف اللوحية، وقامت بوضع خطوات سهلة وبسيطة للدخول عبر المنصة والتسجيل بها، وسوف يجد الطالب كل ما يكون بحاجة له من دروس يومية أو التواصل بشكل مباشر مع المعلم بالصوت والصورة، وكذلك ولي الأمر يتمكن الدخول بأي وقت لمعرفة مستوى الطالب وغيرها من الخدمات التعليمية المتنوعة.

يتم الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية من هنا. يتم النقر على القائمة الرئيسية. من ثم يتم النقر على خانة جدولي. ثم يتم النقر الصف الدراسي التابع له. يتم النقر على أيقونة الدرس. ثم النقر على أيقونة الحضور. وعند القيام بالآتي تتمكن من الحضور اليومي للدروس بالمواعيد المحددة من قبل الوزارة.

كيفية التسجيل عبر منصة مدرستي