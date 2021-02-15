لينك madrasti مدرستي التعليمية 1442 لطلبة جميع المراحل التعليمية لمساعدة الطلاب على التعليم عن بعُد

رابط منصة مدرستي 1442 تستطيع الآن الدخول للمنصة، من خلال رابط واحد مباش، والتمتع ما تقدمه المنصة من خدمات ودروس يومية بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها المنصة الوحيدة التي فعلتها الوزارة بالمملكة، وتستقبل أكثر من 99 مليون شخص بشكل يومي، من طلاب وطالبات بالصفوف التعليمية المتنوعة وأولياء أمور، وكل من يرغب في سير العملية التعليمة والحصول على الدروس اليومية بشكل إلكتروني، لاتباع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات من التعرض لفيرس كورونا المستجد، على أن تربط بين الطالب وهيئة التدريس، ويتم تعويضهم رسمياً عن الحصص الدراسي، وعلى أن يضمنوا سير العملية التعليمية والحصص اليومية التي تتعلق بالمناهج الدراسية، ونحن اليوم سوف نوفر لكم رابط الدخول وخطوات التسجيل في الموقع.

رابط منصة مدرستي1442

يرغب كل أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية من أن يحصل أبنائهم على المناهج التعليمية والحصول على الحصص اليومية لاستكمال العملية التعليمية لكي ينتقل الطالب لصف درسي جديد، وبالأخص بعد أن أصبح من المستحيل في هذه الفترة أن يذهب الطالب للمدرسة، لأننا نخشي أن يتعرضون لفيرس كورونا المستجد والذي ينتشر بسرعة كبيرة في التجمعات والتكدسات، مما أضطر الوزارة أن تقف سير العملية التعليمية للعام الماضي، وتمكنت هذا العام أن تطلق منصة تعليمية في المملكة العربية السعودية من أجل متابعة الحصص اليومية والمتابعة المستمرة لجميع المناهج والأنشطة المقررة عليهم من قبل الوزارة، ونحن اليوم سوف نتعرف على كل ما يتعلق بالدخول عبر منصة مدرستي.

يتم تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية.

يتم الدخول على منصة مدرستي والنقر على تحديد الشخصية إذا كنت طالب أو معلم.

يتم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

عند دخولك على المنصة سوف يظهر لك كافة الخدمات الموجودة بالمنصة.

خطوات تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي