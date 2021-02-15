برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2020 عبر موقع حكومة الوفاق الوطني

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2021، يعيش طلاب الشهادة الثانوية الليبية حالة من القلق والتوتر بشأن انتظار الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية للدور الثاني، والمرتقب الإعلان عنها قريباً جداً، وستعلن النتيجة عبر موقع حكومة الوفاق الوطني حتى يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من البيت دون الحاجة للتوجه إلى المدارس وهذا من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإليكم الآن في هذا المقال رابط نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني بليبيا 2020.

نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني بليبيا 2020

تم عقد مؤتمر صحفي لوزير التعليم في ليبيا وتم الإعلان عن تفاصيل النتيجة حيث بلغت نسبة النجاح لهذا العام نحو 68.80%، وعدد الطلاب الذي أدوا امتحان الشهادة الثانوية للدور الثاني نحو 40 ألف و147 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الناجحين 26421 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الراسبين 13 ألف و709 طالب وطالبة والطلاب غير مكتملة بلغ عددهم 17 طالب، وأكد الوزير أن نسبة النجاح تلك جيدة بخلاف السنوات الماضية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية بليبيا

من خلال موقع حكومة الوفاق الوطني يمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس، ويتم الاستعلام على النحو التالي:

الدخول على موقع حكومة الوفاق الوطني.

اختيار نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني.

كتابة البيانات المطلوبة ورقم جلوس الطالب.

الضغط على كلمة استعلام وستظهر النتيجة على الفور.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الليبية تعمل حالياً بعد إعلان النتيجة على تحديد نسبة قبول الطلاب في كافة الكليات الحكومية.