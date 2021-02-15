أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يهاجم مطاري جدة وأبها الدوليين

سلاح الجو اليمني يهاجم مطاري جدة وأبها الدولييننفذ سلاح الجو المسير اليوم هجوماً على مطاري جدة وأبها الدوليين.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرتي صماد 3 وقاصف k2 مطاري جدة وأبها الدوليين وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين.

وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير نفذ منذ العاشر من فبراير حتى اليوم مطار أبها الدولي عمليات هجومية، طالت مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية حساسة بمطار أبها وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط وهدفاً هاماً بمطار أبها الدولي.

في حين دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بصاروخ باليستي دخل الخدمة لأول مرة.

