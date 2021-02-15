أخبار اليمن : استمرار تصعيد قوى العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

استمرار تصعيد قوى العدوان في الحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف سعودي على صعدة، فيما شن الطيران 12 غارة على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. استمرار تصعيد قوى العدوان في الحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف سعودي على صعدة، فيما شن الطيران 12 غارة على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 251 خرقاً من بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والجبلية ومحاولتي تسلل قرب شارع الـ50 وفي حيس. وتضمنت الخروقات 13 غارة لطيران تجسسي على شارع الـ50 والجبلية والفازة و الدريهمي، و52 خرقاً بقصف مدفعي و163 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأكد المصدر إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران أربع غارات على مديرية الظاهر. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب.



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