أخبار اليمن : منظمة تكشف عن 13 سلالة لكورونا قبل أول ظهور

منظمة تكشف عن 13 سلالة لكورونا قبل أول ظهورأكّدَ محققوا منظمة الصحة العالمية الذين يبحثون في أصول فيروس كورونا بالصين، إنهم اكتشفوا علامات تدل على أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في ديسمبر/كانون الثاني 2019 مما كان يعتقد سابقًا.

وقالَ المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية، “بيتر بن امباريك”، في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN: “كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر/كانون الثاني، وهو اكتشاف جديد”، مُضيفًا أن البعثة وجدت عدة علامات على انتشار في 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول حيث كان هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر/كانون الثاني.

وتابع “امباريك”، اختصاصي سلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية: أن “العلماء الصينيين قدموا للفريق 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر/كانون الثاني 2019، وهو ما يعني أن المرض قد أصاب ما يقدر بأكثر من 1000 شخص في ووهان في ذلك الشهر”.

وأكّدَ “امباريك” أن الخبراء، تمكّنوا من جمع 13 تسلسلًا وراثيًا مختلفًا لفيروس كورونا لأول مرة اعتبارا من ديسمبر/كانون الثاني 2019. ويمكن أن توفر التسلسلات، إذا تم فحصها مع بيانات المرضى الأوسع في الصين عبر 2019، أدلة قيمة حول الجغرافيا وتوقيت تفشي المرض قبل هذه الفترة.

وأوضحَ “امباريك”: “بعضها من الأسواق، والبعض ليس مرتبطًا بالأسواق”، بما في ذلك سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان، الذي يعتقد أنه لعب دورًا في انتشار الفيروس لأول مرة.

ورفض “امباريك” استخلاص استنتاجات حول ما يمكن أن تعنيه السلالات الـ13 لتاريخ المرض قبل ديسمبر/كانون الثاني. لكن اكتشاف العديد من المتغيرات المحتملة المختلفة للفيروس قد يشير إلى أنه كان ينتشر لفترة أطول من ذلك الشهر فقط، كما ذكر بعض علماء الفيروسات سابقًا أنه من المحتمل أن تكون هذه المادة الوراثية أول دليل مادي يظهر دوليًا لدعم مثل هذه الفرضية.

يُذكر أن فريق منظمة الصحة العالمية وصلَ الصين وأجرى الفحوصات التي يريدها لبحث منشأ كورونا، فيما يأملون في العودة إلى ووهان في الأشهر اللاحقة لمواصلة تحقيقاتهم، رغم أنهم لم يتمكنوا من تقديم مواعيد محددة لرحلة مؤكدة، وفق “امباريك”.*وكالات

