فيلم السرب.. "ملحمة ثأر" وطائرات حربية حقيقية

كشف الفنان محمود عبد المغني، عن كواليس فيلم "السرب"، الذي تم انتاجه لتجسيد ملحمة الثأر التي شنتها القوات المسلحة المصرية، على عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة درنة في ليبيا عام 2015، مؤكدا أن كافة العمليات العسكرية التي تمت بالفيلم كانت حقيقية وفي أماكن مشابهة تماماً للأحداث الحقيقية.

وأوضح عبد المغني، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن فيلم "السرب" قدم الملحمة البطولية للجماهير، في سياق ومشاهد تشويق تشعرك بأنها حقيقة خاصة وأن قصة الفيلم مأخوذة عن بطولة حقيقية قريبة للأذهان حيث وقعت أحداثها في 2015 وتابعها وآلمت كل المصريين والرافضين للإرهاب وأوضح عبد المغني أن الانتاج لم يستخدم أي نوع من أنواع "الغرافيك"، خلال تصوير مشاهد الفيلم لتبدو المشاهد كأنها في مسرح العمليات الحقيقي.

وأضاف: "جميع نجوم الفيلم تعاملوا مع القصة بجدية شديدة، وتفوقوا على أنفسهم، لأن الأحداث الإرهابية التي على أساسها تم إنتاج الفيلم استفزت مشاعر المصريين ورافضي الإرهاب في كافة ربوع الأرض، وكانت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد تلهب مشاعر الجميع، وتحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا".

وحول موعد طرح الفيلم أكد عبد المغني، أن الأمور التسويقية ترجع للشركة المنتجة، التي وفرت كافة السبل لوصول الفيلم إلى النور بالشكل اللائق، مشيراً إلى أن المشاهد التي يحتويها الفيلم ربما تكون أول مرة ترى على شاشة السينما من حيث المعدات الموجودة فيها، وأماكن التصوير، ومسارح العمليات.

وأشار عبد المغني، إلى أن المنتج تامر مرسي، وفر كل السبل والدعم من أجل إخراج هذا العمل البطولي للجماهير بالشكل الأمثل، وأن كافة المعدات التي ظهرت في الفيلم حقيقة، وأنه على ثقة بأن أحاسيس الممثلين الصادقة سوف تصل إلى الجمهور بمجرد مشاهدة الفيلم، الذي سيشفي غليل الكثير من المصريين.

وتابع: "استمتعت خلال الفيلم بمشاركة العمل مع المخرج الموهوب أحمد جلال، لأنه مخرج يعرف كيف يمتلك أدواته ويوظفها التوظيف الصحيح، مؤكداً أن الفنانين الذي شاركوا في البطولة سواء أحمد السقا أو أحمد حاتم أو شريف منير، قدموا مباريات تمثيلية رائعة وتفوقوا على أنفسهم"، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا الفيلم إضافة حقيقة إلى تاريخه الفني.

ونشر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، البرومو الرسمي التشويقي لفيلم "السرب"، الذي يحكي عن قصة حقيقة عن ملحمة وطنية مصرية، بقيام القوات الجوية المصرية بقصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة "درنة"، داخل دولة ليبيا.