عاجل| فيديو.. البرلمان العربى يطالب بتحرك دولى لوقف انتهاكات الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أدان عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى استمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية فى ممارستها الجرائم والانتهاكات بحق أعضاء مجلس النواب اليمنى الشرعى، وإصدارها أحكاما بالإعدام بحق 11 نائبا من أعضاء مجلس النواب بعد محاكمات صورية ليس لها أى أساس شرعى أو قانونى، ويأتى ذلك بعد إصدارها فى وقت سابق أحكاماً أخرى بالإعدام بحق 35 نائباً، فضلاً عن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم واقتحام منازلهم وترويع أسرهم وذويهم.





وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه الجرائم والانتهاكات التى تقوم بها الميليشيا الإرهابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمنى، بالإضافة إلى هجومها المتواصل على المدنيين فى محافظة مأرب التى تأوى أكثر من مليون نازح، وقصفها الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وغيرها من الانتهاكات الإنسانية التى تقوم بها، تؤكد مجددا إصرار ميليشيا الحوثى الإرهابية على إفشال كل الجهود الإقليمية والدولية التى تهدف إلى التهدئة والتوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية، كما تعكس استخفافها الشديد بكل القوانين والأعراف الدولية.

وطالب رئيس البرلمان العربى المجتمع الدولى، وخصوصا مجلس الأمن الدولى والاتحاد البرلمانى الدولى، وكل المنظمات والاتحادات البرلمانية باتخاذ موقف موحد لدعم مجلس النواب اليمنى الشرعى، وتبنى إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الإرهابية بحق الشعب اليمنى ونوابه المنتخبين، محذرا من أنه فى غياب مثل هذه الإجراءات الرادعة، ستتمادى الميليشيا الانقلابية فى ارتكاب جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين. وجدد العسومى الموقف الثابت للبرلمان العربى بشأن تضامنه التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعى فى الجمهورية اليمنية، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدى للممارسات والانتهاكات التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الإرهابية.

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