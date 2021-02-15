الااستفزازات التركية على طاولة الناتو فى نهاية الأسبوع

ووفقًا لما ذكره موقع "أحوال" التركى، ستكون الممارسات التركية على جدول أعمال وزراء دفاع الناتو، بداية من شراء منظومة صواريخ "اس 400" الروسية، وصولاً إلى تدخلاتها العسكرية فى سوريا وليبيا، وانتهاكاتها المتواصلة فى شرق المتوسط.
وبحسب الموقع، فمن المتوقع أن يوجه وزير الدفاع الأمريكى رسالة ايجابية للشركاء الأوروبيين فى الحلف عن جهود رأب الصدع والتضامن مع الدول الأوروبية التى دخل معها الرئيس التركى فى مواجهة على أكثر من جبهة.
فيما يؤكد مقربون من دوائر صناعة القرار بالولايات المتحدة، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون لينة فى التصدى للانتهاكات التركية، وأن فرضية تسليط عقوبات قاسية عليها أمر واردة وقيد الدراسة بالفعل.
كما سيكون الوضع فى سوريا على جدول أعمال وزراء دفاع حلف الناتو، لاسيما الشمال السورى الذى احتلت تركيا أجزاء واسعة منه بعد عمليات عسكرية دموية قتلت فيها المئات من المسلحين والمدنيين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة وأوروبا، والذين شكلوا لسنوات رأس الحربة فى مواجهة تنظيم داعش الإرهابى.
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