ليبيا.. انعقاد جلسة تشاورية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

انعقدت الجلسة التشاورية لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، اليوم الاثنين، وذلك بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح.
ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب قوله، إن الجلسة ستناقش وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة.
وفي وقت سابق التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في مدينة البيضاء شرقي البلاد، أمس الأحد.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي، تم خلال اللقاء التشاور من أجل منح الثقة للحكومة القادمة من قبل مجلس النواب.
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