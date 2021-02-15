قرارات صارمة لوزير الداخلية الأردني لمعاقبة منتهكي الإجراءات الاحترازية

اعتبر وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين، أن تطور الوضع الوبائي في الأردن قد يكون مقلقًا، مشيرًا إلى إن الأمر يتطلب التشدد في فرض وتطبيق الأوامر ومراقبة تنفيذها وتقيد الجميع بها، وفق ما ذكر موقع "المملكة" الأردني.

وأضاف الوزير، خلال ترؤسه في مبنى الوزارة، الاثنين اجتماعا لمحافظي الميدان وقيادات جهاز الأمن العام: "ما هو مطلوب منكم اليوم ليس بجديد عليكم فهي مهمتكم التي تمارسونها يوميا للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع".

وأشاد المبيضين في الاجتماع، الذي ناقش الإجراءات المتعلقة بتطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة بعد تطور الوضع الوبائي في الأردن، بالجهود التي يقوم بها الحكام الإداريون وجميع مرتبات وكوادر الأمن العام على امتداد مساحات الوطن.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار بالتشدد في تطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنه، ومراقبة مدى تنفيذها والتقيد بها.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على إعادة نشر مرتبات الشرطة في المستشفيات وفي المواقع الرئيسية التي كانت تتواجد فيها سابقًا بداية الجائحة "وحسب الحاجة"، ومراقبة تواجد المواطنين في الحدائق العامــة ومدى التزامهـــم بشروط السلامة العامة، ومراقبـة الحافــلات العموميــــة ومدى التزام مستخدميها بأدوات الوقاية "والعمل على ضبط المخالفين".

وكذلك مراقبة المطاعم السياحية والمقاهي، وضبط وإغلاق المنشآت وضبط كل مخالف، ومتابعـــة مدى التــزام المواطنيــن بارتداء الكمامة والتباعـد الجسدي.