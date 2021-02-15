لافروف: روسيا جاهزة لعودة العلاقات الطبيعية مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده جاهزة للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع الاتحاد الأوروبي رغم الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الخيار بيد بروكسل.
وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "يجب أن نكون جاهزين لأي تطور للأحداث، والخيار يجب أن تتخذه بروكسل، وإذا قررت أنه من الضروري استئناف العلاقات والتخلي عن تفكيكها فسنكون جاهزين لذلك أيضًا"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لدى روسيا أية مشكلات في العلاقات مع الدول الأوروبية منفصلة.
وتابع: "لا يجب أن نخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا - إننا لا نغادر أوروبا - ولدينا الكثير من الأصدقاء والأنصار في أوروبا، وسنواصل تطوير العلاقات المفيدة للجانبين معهم".
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