تزامنا مع رصد إصابات بالسلالة الجديدة.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، قالت وزارة الصحة، في بيان لها، أن "عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم بلغت 2798 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ انتشار الجائحة في عموم البلاد إلى 646 ألفا و650 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين، أن تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13185 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن 1119 مريضا تماثلوا للشفاء من جميع المحافظات، وبذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 608 آلاف و178 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور، بعد دخول المختبرات الخاصة بالكشف عن السلالة الجديدة.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن "الفحوصات المختبرية التي أجرتها دوائرنا خلال الساعات الماضية، أظهرت تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا".

وحذّر الوزير العراقي من أن هذه السلالة سريعة الانتشار وتتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة لعدم انتشار السلالة، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات والمستلزمات للحد من الانتشار السريع للفيروس المتحور بين المواطنين".

وشدّد وزير الصحة العراقي، على أن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة ستنزل يوم غدا الثلاثاء إلى المناطق والشوارع وتفرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن "الفرق ستفرض غرامة 25 ألف دينار على أي شخص لا يرتدي الكمامات، وخمسة ملايين دينار على مجالس العزاء والمجمعات التجارية".