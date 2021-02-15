لأول مرة بالعالم.. توصيل لقاح كورونا للمنازل في الإمارات

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أنه سيجري من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إطلاق خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل.
وقالت الصحيفة إن ذلك سيجري بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية المحلية في كل إمارة، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى مراكز التطعيم.
وأضافت الصحيفة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة كوفيد-19.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن الوزارة تواصل توفير التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 في معظم مرافقها الصحية مع إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولاسيما كبار السن من المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح أنه تم تدريب الفرق الطبية المتنقلة التي تضم الأطباء والممرضين العاملين بدوائر الخدمات الاجتماعية لزيارة كبار السن في منازلهم.
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