مسؤول بالصحة العالمية: الطفرات الجديدة لكورونا لا تؤثر على تدخلات العلاج

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) لا تؤثر على تدخلات العلاج، مشددا على أن معاودة ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس التاجي مرتبط بالسلالات الجديدة أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأكد أبو بكر خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تشكل تخوفا لدى المنظمة، وذلك في ظل إبلاغ 80 دولة على مستوى العالم عن هذا التحور.
وقال: " لا يمكن الجزم بأن تلك الطفرات سبب في ظهور الموجات الثالثة أو الرابعة من فيروس كورونا، ولكنها قد تكون أكثر انتشارا.. مضيفا "لا نعرف إذا كانت انتشرت تلك السلالات في إقليم الشرق الأوسط من عدمه".
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