فلسطين تسجل 3 وفيات و804 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، اثنين في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 522 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 60 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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