موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي 1442 والفئات المستفيدة من المعاش يعتبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي 1442 يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية متي يتم صرف المبلغ الخاص بالمعاشات وذلك بالنسبة للموظفين والأشخاص المنتسبة لها ومستفيديها إن كانوا عوائل أو افرد حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير الكثير من الخدمات للأسر الأشد احتياجا وذلك من خلال المساعدة المقطوعة ورواتب الضمان الاجتماعي حيث يتم إيداع معاش الضمان للمستحقين في حساباتهم البنكية، حيث تم تحديد موعد صرف المبلغ المخصص لهذا الشهر وأيضا تم الإعلان عن موعد صرف مخصص شهري شعبان ورمضان حيث يتم الإيداع لشهر رجب في الساعة الثالثة مساء من عصر يوم الأحد المقبل ثاني أيام شهر رجب الموافق 14 فبراير 2021.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442حيث تم إصدارها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تقوم بتحديد موعد صرف رواتب الضمان بصفة شهرية حيث يكون عادة بداية من يوم 10 إلى يوم 15 من كل شهر هجري وسيكون يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 الموافق الثاني من شهر رجب 1442على أن يتم استقبال المبالغ المقرر صرفها على حسابات المستفيدين.

لقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها قد أودعت المبالغ الخاصة بجميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي وذلك للمعاشات الضمانية.

حيث أن من أهداف تطبيق برنامج الضمان الاجتماعي سواء في المملكة أو أي دولة اخرى هو توفير مساعدات للأشخاص الذين يحتاجون لها باعتبارها حقا من حقوقهم القانونية.

حيث أن رابط الاستعلام عن رواتب الضمان الاجتماعي 1442 حيث يتم القيام بالدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اليتامى. الآسرة غير المعولة. من بلغ سن الشيخوخة. النساء اللذين ليس لهم عائل.

الآسرة التي يها فرد واحد يصرف له 1000 ريال سعودي.

الآسرة المكونة من فردين يصرف لها 1285 ريال سعودي.

الآسرة التي بها ثلاثة أفراد يصرف لها راتب الضمان 1570 ريال سعودي.

الآسرة التي بها عدد أربع أفراد يصرف لها راتب الضمان 1855 ريال سعودي.

الآسرة المكونة من خمس أفراد يصرف لها راتب الضمان 2140 ريال سعودي.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي للآسرة المكونة من ست أفراد مبلغ 2420 ريال سعودي.

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