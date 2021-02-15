مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب وكيفية التقديم علية والاستفادة منة تعمل شركة مرابحة مرنة على تقديم تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل وبمبالغ تمويلية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب الحصول على القرض المتاح لدي الشركة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل راتب وطريقة التقديم على طلب القرض وكيفية الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدى مرابحة مرنة والوثائق والمستندات المطلوبة.

سيتم توضيح خصائص ومميزات اهم تمويل سريع بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وهى:

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي مصمم بصيغة مطابقة لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. تعمل الشركة على تقديم عرض التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. اهم مميزات التمويل شرك مرابحة مرنة بخيارات للسداد متنوعة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. تقوم شركة مرابحة مرنة بتقديم القرض بمبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي وبحد أقصى لقيمة التمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي

يمكن للعملاء التقديم على طلب الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة عن طريق تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي. يتم كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعميل وتعبئة نموذج طلب المنتج بها حيث يمكن التقديم للأفراد على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة وذلك عن طريق زيارة فرع الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب المنتج.

ألا يكون عمر المتقدم بطلب التمويل لا يقل عن 18 عام. يجب أن يكون المتقدم بطلب المنتج من العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري المعتمدة لدي شركة مرابحة مرنة. أن يكون للمتقدم راتب شهرى لايقل عن 3000 ريال سعودي وذلك للعاملين في القطاع الحكومي. أن يكون للمتقدم راتب شهرى لايقل عن 6000 ريال سعودي وذلك للعاملين في القطاع الخاص. الاتقل مدة الخدمة في العمل عن شهر واحد وذلك في وظيفة المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي الاتقل مدة الخدمة في العمل عن سنة وذلك للعاملين في القطاع الخاص. الاتقل مدة الخدمة في العمل عن 3 اشهر وذلك للعاملين في قطاع البنوك أو قطاع الاتصالات.

يتم تقديم الهوية الوطنية للمتقدم. يتم ارفاق العنوان الوطني للمتقدم. يقدم المتقدم كشف حساب بنكى خاص بية. يتم تقديم خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذي يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل والبدلات.

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مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتبطريقة التقديم على طلب القرضكيفية الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتبالوثائق والمستندات المطلوبة