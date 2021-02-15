تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية الطالب والمعلم 1442

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للطالب والمعلم؛ حيث أطلت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة مدرستي التعليمية، وذلك للتعليم الإلكتروني “التعليم عن بعد” عبر شبكة الإنترنت؛ بهدف الحرص على سلامة الطلاب من مخاطر انتشار فيروس كورونا، و كوسيلة للحد من انتشاره، ويستطيع الطالب تلقي الدروس في كافة المناهج الدراسية المقررة من خلال الحصص الافتراضية على منصة مدرستي، ولكن يلزم في البداية تسجيل دخول الطالب منصة مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للطالب والمعلم

بدأت الدراسة لهذا العام في الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد 1442 من خلال منصة مدرستي التعليمية جنبًا إلى جنب مع التدريس في المدارس العادية، وستستمر الدراسة للفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة، لهذا يلزم على جميع الطلاب التسجيل في منصة مدرستي التعليمية عبر الرابط الرسمي، وإتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي. النقر على خيار إنشاء حساب جديد. الانتقال إلى تطبيق توكلنا وفتحه على الهاتف الجوال واستكمال عملية الدخول. النقر على تفعيل حساب منصة مدرستي. القيام بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة. العودة إلى الموقع الرسمي منصة مدرستي، وتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت.

كما يستطيع المعلم وولي الأمر تسجيل دخول منصة مدرستي بنفس الطريقة؛ حيث تتيح المنصة الفرصة لأولياء الأمور التسجيل على المنصة؛ لمتابعة المستوى الدراسي لأبنائهم.

التحديثات الجديدة على منصة مدرستي

مع بداية الفصل الدراسي الثاني حرصت وزارة التعليم السعودي على تحديث منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني؛ لكي يسهل استخدامها من قبل الطالب والمعلم، وقد ساعدت التحديثات الجديدة المعلم في:

إعداد جداول الحصص الدراسية بكل سهولة.

تعديل أيقونة الدروس إلى الحصص الجديدة.

إمكانية جدولة الدروس إلى أسبوع واحد.

بالإضافة إلى زيادة الفاعلية والمشاركة بين الطالب والمعلم، من خلال إضافة 45000 مصدر تعليمي تفاعلي، وإتاحة الفرصة للإطلاع على تقارير الإنجاز، والتأكد من توزيع الدرجات الخاصة بأعمال السنة ودرجات الاختبارات، بالإضافة إلى تحديد وقت التواصل المباشر بين الطالب والمعلم.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بحساب الطالب في نظام نور، وكذلك كيفية تفعيل حساب منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، فضلًا عن التحديثات الجديدة التي طبقتها الوزارة على المنصة.