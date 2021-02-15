احدث أسعار أجهزة ماك وابل أيباد مكتبه جرير

أعلنت مكتبه جرير عن العروض والأسعار علي أجهزة ابل والتي تشمل أجهزة ماك وابل أيباد والتي تم الإعلان عنهم عبر صفحه مكتبه جرير علي مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت الأسعار جميع أجهزة أيفون بأحدث الأسعار والتي سوف يتم شرحها بالكامل من خلال هذه المقالة.

مكتبه جرير

تسال الكثير من المواطنين السعوديين عن أسعار أجهزة ماك وابل أيباد والتي تم الإعلان عن أسعارهم من قليل والتي تعتبر هذه الأسعار هي الموجودة حاليا بالمكتبة، ويمكن للمواطنين السعوديين بالحصول علي أي جهاز من أجهزة ابل عن طريق طلب المنتج من علي صفحه المكتبة وتدوين العنوان التفصيلي للمواطن حتي يقوم باستلام المنتج من خلاله والاستمتاع بأفضل عروض المكتبة.

أجهزة ماك مكتبه جرير

والجدير بالذكر أن أجهزة ماك تعتبر من اهم الأجهزة التي يستخدمها المواطن السعودي في المملكة والتي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال الأتي:

لاب ابل ماك بوك اير retina z125.13 13.5 بوصه بسعر 7899 ريال.

لاب ابل ماك بوك برو retina + touch bar z0y7 .13 بسعر 10399 ريال.

كمبيوتر مكتبي ابل أيماك 13.3 بوصه all in one بسعر 10849 ريال.

لاب ابل ماك بوك اير 13.5 بوصه intel core بسعر 4899 ريال.

لاب ابل ماك بوك اير retina 13.5 بوصه بسعر 6099 ريال.

لاب ابل ماك بوك برو retina + touch bar 13 بسعر 8549 ريال.

كمبيوتر مكتبي ابل أيماك شامل all in one 21.5 بوصه بسعر 5099 ريال.

لاب ابل ماك بوك برو 16 touch bar + retina بسعر 6299 ريال.

ابل أيباد مكتبه جرير

والجدير بالذكر أيضا أن المكتبة أعلنت عن الأسعار الحديثة الخاصة بأجهزة ابل أيباد والتي أعلنت عنهم عبر المكتبة وعن الأجهزة الحديثة أيضا وهي:

ابل أيباد منيي 4 وآي فاي 7.9 بوصه بسعر 1948.43 ريال.

ابل أيباد 11 برو 2020 وآي فاي 11 بوصه بسعر 3999 ريال.

ابل أيباد 11 برو لوحي وآي فاي 11 بوصه بسعر 3599 ريال.

ابل أيباد 11 برو لوحي وآي فاي 256 جيجا 11 بوصه بسعر 3999 ريال.

ابل يباد منيي 5 وآي فاي 7.9 بوصه 64 جيجا بسعر 1799 ريال.

ابل أيباد اير 10.5 جيل رابع وآي فاي بسعر 2799 ريال.

ابل أيباد برو 12.9 بوصه وآي فاي بسعر 4449 ريال.

وبهذا نكون قد وضحنا لكم احدث الأسعار واحدث أجهزة ابل بمكتبه جرير والتي يمكن الحصول عليها في أي وقت بالأسعار الجديدة.