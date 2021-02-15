أخبار اليمن : الفلكي الشوافي لـ"المزارعين": إذا صح الشتاء صدق الصيف

الفلكي الشوافي لـ"المزارعين": إذا صح الشتاء صدق الصيفتكبد المزارعون في مدن ومحافظات الجمهورية، خسائر فادحة نتيجة موجة صقيع ضربت اليمن منذُ أكثر من 4 أشهر، وتسببت بإتلاف مئات المحاصيل الزراعية، رغم التحذيرات المتكررة والمستمرة، إلا أن قسوة الشتاء زادت من معاناة المزارع اليمني، هذا ما كشف عنه الفلكي اليمني عدنان الشوافي.

وقال الفلكي الشوافي، رغم البداية المبكرة والقارسة لشتاء 2020 ~2021 على اليمنيين بشكل عام وعلى المزارعين بشكل خاص فمنذ النصف الثاني لشهر أكتوبر 2020 والبرودة الشديدة تصل حد الإضرار بالمزروعات (حدوث ضريب) واستمراره حتى النصف الأول من فبراير 2021 (ما يقارب أربعة اشهر) وما زال المزارع لا يأمن مفاجآت هذا الشتاء.

وأكد الفلكي اليمني في بيان على حسابه فيس بوك أطلع عليه دوت الخليج، أن كل تلك القسوة للشتاء من شدة البرد والجفاف والاجواء الصحوة على المدى البعيد تحمل مضمون هام ومبشر بالخير بحساب المزارع/ المعالم الزراعية.. مذكراً المزارعين بحكمة من التراث اليمني الزراعي:-

"اذا صح الشتاء

صدق الصيف "

وأوضح الشوافي أن كلمة صح تعني اذا كانت الاجواء صحوة في الشتاء يتوقع المزارع اليمني ان يصدق الصيف بمعنى تكون الحرارة والأمطار فوق المعدل المعتاد في الصيف (لان الصيف عادة يكون حار وممطر كل عام على اليمن)، مدللاً على ذلك بحكمة من التراث اليمني الزراعي:-

"اذا بكر البرد

بكر الصيف"

ولفت الفلكي الشوافي إلى أنه إذا بدء برد الشتاء مبكراً مثل ما حدث هذا الموسم يتوقع المزارع اليمني ان يتقدم الصيف القادم (صيف 2021) بالاجواء شديدة الحرارة ما يرفع الحمل الحراري ويزيد من فاعلية وشدة الحالات المدارية هذا العام التي تجلب الحالات الماطرة، وبصيغة آخرى ان جاز التعبير عندما يأخذ الشتاء شهر من الخريف يتوقع المزارع أن يأخذ الصيف شهر من الربيع القادم.

هذا وكانت الامطار العام الماضي 2020 بالنسبة لليمن فوق المعدل إلا ان الهطول تركز بشكل رئيسي في شهري نيسان وتموز.