زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل اليابان

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز، فى بيانه، بحسب "روسيا اليوم"، أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت تقع على عمق 60 كيلومترا.
وكان مركز الزلزال على بعد 73 كيلومترا جنوب شرقى مدينة سينداى التى يقطنها حوالى 1.06 مليون نسمة.
ولم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامى، أو عن وقوع إصابات أو دمار.
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