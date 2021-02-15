طيران العراق يستهدف أوكار داعش فى ديالى بـ F16

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز"، قال الإعلام الأمنى العراقى فى بيان له، إن "طائرات F16 العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة فى سلسلة جبال حمرين"، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن تدمير أوكار الإرهابيين فى المنطقة.

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