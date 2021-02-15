خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 7.760 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن إجمالى عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد بلغ ملیونًا و526 ألفًا و23 شخصًا من بينهم 3 آلاف و704 أشخاص فى وضع حرج.

فيما بلغ عدد المتعافین من الفیروس ملیونًا و304 آلاف و330 شخصًا حتى الآن، بينما ارتفع إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفیروس إلی 59 ألفًا و28 شخصًا.

يُشار إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا فى الشرق الأوسط.