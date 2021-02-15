جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن إجمالى عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد بلغ ملیونًا و526 ألفًا و23 شخصًا من بينهم 3 آلاف و704 أشخاص فى وضع حرج.
فيما بلغ عدد المتعافین من الفیروس ملیونًا و304 آلاف و330 شخصًا حتى الآن، بينما ارتفع إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفیروس إلی 59 ألفًا و28 شخصًا.
يُشار إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا فى الشرق الأوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 7.760 إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.