ألمانيا: اتهام 5 طاجيك من داعش بالتخطيط لهجوم إرهابى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية، قال بيان النيابة الألمانية إن المتهمين يتواصلون مع قيادات كبرى فى تنظيم داعش فى أفغانستان وسوريا، وكانوا على صلة أيضا بالإرهابيين الذين نفذوا هجومى ستوكهولم أبريل 2017، وفيينا فى نوفمبر 2020.

كما وجهت النيابة اتهامًا لأحد العناصر الخمسة بحيازة غير مشروعة للأسلحة، والتحضير لهجوم إرهابى، بينما اتهمت آخر بأنشطة تجارية دولية غير شرعية.

فى حين، أثبتت التحقيقات أن أحد المتهمين كان عضوا فى داعش منذ مارس 2017 على الأقل، وكان على "اتصال وثيق" باثنين من كبار المسؤولين بالتنظيم فى أفغانستان.