أرخص وأقوى طريقة للحماية من فيروس كورونا

ذكر باحثون في أمريكا أن هناك طريقة سهلة وغير مكلفة للتصدي بشكل قوي وفعال لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، ويمكنها أن تحد من التفشي الوبائي الذي يضرب أمريكا بصورة كارثية، وفي العالم كذلك، وفق ماذكرت مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية.

وقالت المجلة، إنه وفقا لكلام الخبراء في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن ارتداء كمامتان فوق بعضهما في وقت واحد، وهو الخيار الأفضل الذي يوفر مستويات عالية للغاية من الحماية ضد انتشار فيروس كورونا الجديد والإصابة به.

وأضافت المجلة، أن الباحثين في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اكتشفوا الفعالية الشاملة لأساليب ارتداء الكمامات المختلفة من خلال التجارب المعملية، والتي كشفت أنه عندما يرتدي الفرد كمامة واحدة فقط، إما كمامة جراحية أو مصنوعة من القماش، فإنه يمنع نحو 40 في المائة من الجسيمات الفيروسية.

ومع ذلك، تبين أن ارتداء كمامة مصنوعة من القماش فوق أخرى جراحية، يمكن أن يمنع نحو 80 في المائة من الجسيمات.

أوفاد الباحثون، بأنه يمكن منع انتقال الفيروس بنسبة 95 في المائة عندما يتم ارتداء كمامتين.

وكشف الباحثون، أيضًا أن الكمامات الأكثر إحكامًا على الوجه يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ فعالية الكمامات، عبر التأكد من أن تكون معقودة ومثنية.

وذكرت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مؤخرًا، أن ارتداء أي نوع من الكمامات أفضل بكثير من عدم ارتداء أي شيء.