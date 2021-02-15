رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية للتعلم عن بعد

تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية، يبحث جميع الطلاب الان في المملكة السعودية عن رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية، وذلك لكي يقوموا بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني والاستفادة بالإستماع إلى شرح الدروس بالمواد التعليمية المختلفة، حيث أوضحت وزارة التعليم في وقت سابق أن تلك المنصة سوف يتم الاعتماد بشكل رئيسي لاستكمال العملية التعليمية في تلك الفترة، وذلك حرصا على سلامة الطلاب في المملكة، وناشدت الوزارة الطلاب بضرورة تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية حتى لا يفوتهم أي شيء، ولكي يقوموا بتسجيل الحضور الحصص وعدم التأخر في كتابة الواجبات، وان المتابعة على المنصة لن تقل شيئا عن المتابعة داخل المدارس، وإليكم في ذلك المقال رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية.

منصة مدرستي التعليمية

تحرص المملكة العربية السعودية لتطوير نظام التعليم الخاص بها بشكل مستمر، لذلك أطلقت وزارة التعليم بها في الفترة الأخيرة منصة مدرستي التعليمية الجديدة، واعتمادها لتكون المنصة الرسمية لتلقي الطلاب دروسهم في المنزل، وذلك لكافة المراحل التعليمية، كما أن الوزارة أيضا قد طورت من تلك المنصة وزودت عدد الخدمات التي تقدمها المنصة بحيث لا تقتصر على شرح الدروس فقط، بل إنه يمكن من خلالها ايضا حل الواجبات والاختبارات وتسجيل الحضور الحصص.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية

يمكنكم تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع الخطوات التالية :

يجب الدخول الى موقع منصة مدرستي. ثم تسجيل الدخول بحساب ميكروسوفت. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تسجيل الدخول.

وهنا يقوم الطالب باختيار الخدمة التعليمية التي يرغب في الاستفادة منها، ويقوم بتسجيل الحضور الحصص التعليمية المختلفة، وحل الواجبات الخاصة به والتواصل مع المعلمين في حالة صعوبة فهم اي شيء