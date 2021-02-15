منصة مدرستي توكلنا madrasati تسجيل دخول الطالب وحضور الحصص الافتراضية؛ حيث أتاحت وزارة التعليم السعودي الفرصة أمام الطلاب للتسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، واستكمال الفصل الدراسي الثاني، وحضور الحصص الافتراضية، وحل الواجب والاختبارات التي يضعها المعلم؛ وذلك في سبيل الحفاظ على صحة الطلاب من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا نتيجة التزاحم بالمدارس، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بتزويد مصادر التفاعلية بين الطالب والمعلم داخل المنصة، وأتاحت للمعلم العديد من التحديثات التي تسهل عليه العملية التعليمية.

منصة مدرستي توكلنا madrasati تسجيل دخول الطالب

أصبح بإمكان الطالب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا من خلال حساب الطالب على تطبيق توكلنا، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

القيام بفتح تطبيق توكلنا من خلال الموقع الرسمي أو من خلال الجوال. الانتقال إلى أيقونة حسابي. النقر على بيانات منصة مدرستي. القيام بتحديد المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. النقر على أيقونة إرسال. الانتقال إلى موقع منصة مدرستي التعليمية. النقر على دخول الطالب بحساب مايكروسوفت.

بهذا يستطيع الطالب حضور الدروس على منصة مدرستي بكل سهولة، من خلال تحديد الدرس والنقر على أيقونة حضور، كما يمكنه حل الواجب والتسجيل في الفصول الافتراضية.

حضور الحصص الافتراضية على المنصة

بعد تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا للطالب يستطع الاستفادة بكافة الخدمات التعليمية المتاحة على المنصة، بما فيها الحصول على الجدول الدراسي، وحل الواجب والاختبارات، وحضور الحصص الافتراضية من خلال رابط الدرس الذي يحصل عليه من المعلم، أو من موقع منصة مدرستي بالخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي منصة مدرستي للتعليم عن بعد. النقر على أيقونة التواصل، ويحصل على الرابط الخاص بالدرس المراد حضوره. النقر على رابط الدرس، وبهذا يكون قد انضم الطالب للحصص الافتراضية بكل سهولة.

يجب على كافة الطلاب الالتزام بحضور الدروس على المنصة؛ لأن المعلم يقوم بإعداد كشوف الحضور والغياب لكل الحصص الافتراضية، ويستطيع الطالب تسجيل الحضور من خلال الدخول إلى الجدول الدراسي بعد إتمام عملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الرابط الرسمي لها، ومن ثم النقر على أيقونة حضور بجانب الدرس في الموعد المحدد للحصة.