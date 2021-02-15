الأردن : انخفاض حاد في عدد حالات الزواج منذ 4 سنوات

دوت الخليج :- قال الناطق باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري، الأربعاء، إن الأردن يشهد "انخفاضا حادا" منذ 4 سنوات في عدد حالات الزواج متزامن مع استقرار عدد حالات الطلاق، ما يزيد الفجوة بين الزواج والطلاق.

وذكر : أن حالات الزواج ضمن الفئة العمرية 16عام-18 عام انخفضت قبل 3 سنوات نتيجة الاجراءات المشددة التي اتخذت، لكن تلك الحالات ارتفعت خلال العام الماضي قائلا إن ذلك "ليس معيارا بسبب اختلاف المعاير في عام الجائحة".

وتابع : ارتفعت حالات الزواج 10% لدى الإناث ضمن الفئة العمرية 16-18، مقابل انخفاض لدى الذكور نسبته 34% ضمن الفئة العمرية ذاتها ، وفق المملكة .

وأشار إلى أن نسبة الطلاق ترتفع كل ما ارتفع السن المتزوج، مضيفاً "الذين يتزوجو فوق الـ 40 هم أكثر النسب".