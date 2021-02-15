أخبار اليمن : بمشاركة الأمين العام المساعد للمؤتمر .. تشييع رسمي مهيب لجثمان مفتي تعز

بمشاركة الأمين العام المساعد للمؤتمر .. تشييع رسمي مهيب لجثمان مفتي تعزبمشاركة الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر غالب الوهباني، عضو المجلس السياسي الاعلى، وعدد من قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، شٌيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي رسمي مهيب، جثمان فقيد الوطن مفتي محافظة تعز العلامة سهل بن إبراهيم بن عقيل الذي وفاه الأجل عن عمر ناهز 80 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في المجالات الدينية والعلمية والفتاوى.

وشارك في التشييع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وعدد من قيادات الدولة والحكومة وأصحاب الفضيلة العلماء وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وجموع حاشدة من المواطنين.

وأشاد المشيعون بمواقف فقيد الوطن بن عقيل في مواجهة العدوان على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان، حيث كان أحد القامات العلمية التي لم تهادن أو تداهن الطغاة والظالمين تميزت حياته بنفسية تواقة لتغيير المنكر والأمر بالمعروف.

ونقلت وكالة الانباءاليمنية (سبا) عن رئيس الوزراء قوله :"نودع اليوم أحد أعلام اليمن والأمة وأبرز مفكريها بمشاعر يكسوها الألم الشديد والحزن الكبير على فراقه"، وأضاف" كان العالم الجليل سهل بن عقيل من أبرز المنتقدين للعدوان ومن المفندين لأطروحاته الكاذبة بأنه موجهة لجزء من أبناء الشعب اليمني ومساند لآخر".

