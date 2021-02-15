أخبار اليمن : جابر الوهباني يطمئن على صحة السامعي

جابر الوهباني يطمئن على صحة السامعيقام الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، صباح اليوم الإثنين في صنعاء بزيارة عضو المجلس السياسي الاعلى، والنائب في البرلمان، سلطان السامعي، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء إثر وعكة صحية المت به.

وخلال الزياة نقل الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ جابر الوهباني تحايا وأمنيات قيادات المؤتمر الشعبي العام، للشيخ سلطان السامعي، بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

من جانبه عبر الشيخ سلطان السامعي عن الشكر والإمتنان لزيارة الامين العام المساعد للمؤتمر واطمئنانه على صحته.

