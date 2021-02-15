السجن 6 أعوام لناشطة ومحامية تركية معارضة بتهمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وتعد كسكين إحدى أشهر محامى حقوق الإنسان فى تركيا، والتى كتبت على تويتر أنه سبق لها أن واجهت اتهامات عدة مرات وسُجنت بسبب آرائها السياسية، إلا أنه لم يسبق الحكم عليها بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.
وفى تغريدة على "تويتر"، وصفت ميلينا بويوم، من منظمة العفو الدولية، الحكم بأنه "ظلم هائل"، مؤكدة أن "إرين كسكين كرست حياتها للدفاع عن حقوق النساء والسجناء، وناضلت من أجل العدالة لعائلات المختفين".
يذكر أن كسكين كانت رئيسة تحرير فخرية لصحيفة "أوزجور جونديم" المؤيدة للأكراد، والتى حظرتها السلطات التركية بمرسوم بعد الانقلاب العسكرى المزعوم فى 2016 .
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